Шойгу указал на участившиеся попытки исказить историю Второй мировой войны
Он обратил внимание на героизацию нацизма, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом.
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обострилась. С таким сообщением он выступил на Седьмой межведомственной научно-практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ".
"Героизация нацизма, переписывание истории, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом — это то, с чем мы сталкиваемся всё чаще и чаще. К сожалению, с каждым годом ситуация обостряется и требует самого пристального внимания", — заявил глава Минобороны.
Шойгу отметил, что работу по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне приходится вести, несмотря на эти непростые условия, и добавил, что для старшего поколения "эта война всегда была, есть и останется Великой Отечественной".
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