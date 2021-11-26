"Два раза терял сознание": Выжившего на шахте "Листвяжная" горноспасателя поместили в реанимацию
Врачи диагностировали у него переохлаждение, отравление продуктами горения, обезвоживание и частичную потерю памяти.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
Выжившего на шахте "Листвяжная" горноспасателя поместили в реанимацию. Видео © SHOT
Заместитель главного врача Центра охраны здоровья шахтёров Кузбасса Александр Аделарян рассказал о состоянии Александра Заковряшина, который выжил после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. 51-летний горноспасатель доставлен в реанимацию, его состояние оценивается как тяжёлое.
"Предварительно выявлено у него общее переохлаждение, отравление продуктами горения, обезвоживание, токсикоз первой степени. Он ничего не помнит, он потерял сознание дважды", — рассказал медик.
Выживший Александр Заковряшин
Фото © LIFE
По словам Аделаряна, выживший спасатель пока не может объяснить, как ему удалось выбраться из шахты и что вообще с ним произошло. Медики связывают это с шоком. Пострадавшему проводится комплексная терапия, он находится под постоянным наблюдением врачей.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Однако ранее в пятницу стало известно, что в шахте найден один живой человек — 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин. По предварительным данным, он сам вышел на поверхность.
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