Выжившего на шахте "Листвяжная" горноспасателя поместили в реанимацию. Видео © SHOT

Заместитель главного врача Центра охраны здоровья шахтёров Кузбасса Александр Аделарян рассказал о состоянии Александра Заковряшина, который выжил после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. 51-летний горноспасатель доставлен в реанимацию, его состояние оценивается как тяжёлое.

"Предварительно выявлено у него общее переохлаждение, отравление продуктами горения, обезвоживание, токсикоз первой степени. Он ничего не помнит, он потерял сознание дважды", — рассказал медик.

Выживший Александр Заковряшин Фото © LIFE