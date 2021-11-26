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Экс-депутата Госдумы Сопчука объявили в международный розыск

Следователи выяснили, что он отмывал деньги через подконтрольные ему предприятия.

26 ноября, 10:44
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Следственный комитет объявил в международный розыск и заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с 2011 по 2020 год Сопчук, будучи парламентарием, занимался предпринимательской деятельностью. Депутат предоставлял займы компании, совладельцем которой на тот момент являлся, на общую сумму более одного миллиарда рублей.

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"Совершая преступные действия, фигурант незаконно использовал свой статус представителя власти для покровительства своей предпринимательской деятельности и легализовывал приобретённые в результате этого преступления денежные средства", — говорится в материале СК.

Следователи провели обыски по месту жительства Сопчука, изъяли ряд документов и возбудили уголовное дело по статьям 289 и 174 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности" и "Легализация денежных средств, приобретённых преступным путём").

Ранее Лайф писал, что СК предъявил обвинение в получении взятки в размере 25 миллионов рублей министру культуры Крыма Арине Новосельской. Чиновницу задержали.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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