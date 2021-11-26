Экс-депутата Госдумы Сопчука объявили в международный розыск

Следственный комитет объявил в международный розыск и заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с 2011 по 2020 год Сопчук, будучи парламентарием, занимался предпринимательской деятельностью. Депутат предоставлял займы компании, совладельцем которой на тот момент являлся, на общую сумму более одного миллиарда рублей.

"Совершая преступные действия, фигурант незаконно использовал свой статус представителя власти для покровительства своей предпринимательской деятельности и легализовывал приобретённые в результате этого преступления денежные средства", — говорится в материале СК.

Следователи провели обыски по месту жительства Сопчука, изъяли ряд документов и возбудили уголовное дело по статьям 289 и 174 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности" и "Легализация денежных средств, приобретённых преступным путём").