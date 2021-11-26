Думский комитет по охране здоровья обсудит с Голиковой законопроект о QR-кодах 14 декабря
Фото © ТАСС / Максим Коротченко
Ранее инициативу уже поддержала Общественная палата Крыма, Парламент Северной Осетии, Заксобрание Кубани, а ещё Мособлдума, Оренбургская область, Госсовет Коми.
Комитет Государственной думы по охране здоровья проведёт заседание с участием вице-премьера Татьяны Голиковой для обсуждения законопроекта о применении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава комитета Дмитрий Хубезов.
"14 декабря состоится заседание комитета", — сказал он.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
Ранее инициативу уже поддержала Общественная палата Крыма, Парламент Северной Осетии, Заксобрание Кубани, а ещё Мособлдума, Оренбургская область, Госсовет Коми.