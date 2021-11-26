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Думский комитет по охране здоровья обсудит с Голиковой законопроект о QR-кодах 14 декабря

Ранее инициативу уже поддержала Общественная палата Крыма, Парламент Северной Осетии, Заксобрание Кубани, а ещё Мособлдума, Оренбургская область, Госсовет Коми.

26 ноября, 11:01
<p>Фото © ТАСС / Максим Коротченко</p>

Фото © ТАСС / Максим Коротченко

Комитет Государственной думы по охране здоровья проведёт заседание с участием вице-премьера Татьяны Голиковой для обсуждения законопроекта о применении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава комитета Дмитрий Хубезов.

"14 декабря состоится заседание комитета", — сказал он.

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.

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Ранее инициативу уже поддержала Общественная палата Крыма, Парламент Северной Осетии, Заксобрание Кубани, а ещё Мособлдума, Оренбургская область, Госсовет Коми.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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