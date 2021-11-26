Думский комитет по охране здоровья обсудит с Голиковой законопроект о QR-кодах 14 декабря

Комитет Государственной думы по охране здоровья проведёт заседание с участием вице-премьера Татьяны Голиковой для обсуждения законопроекта о применении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава комитета Дмитрий Хубезов.