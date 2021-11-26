НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лукашенко попросил Польшу пропустить беженцев в Германию

Он заявил, что руководство соседней страны обезумело и потеряло связь с реальностью.

26 ноября, 10:53

Фото © Официальный сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к руководству Польши с просьбой пропустить беженцев, находящихся на границе двух стран, в Германию, поскольку, по его мнению, кризис после этого разрешится.

"Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это всё поляки", — заявил Лукашенко, во время выступления перед мигрантами возле логистического центра рядом с пунктом пропуска Брузги на границе с Польшей.

Он выразил уверенность в том, что в таком случае "проблема кризиса на границе будет решена". По словам Лукашенко, руководство Польши обезумело и потеряло связь с реальностью. Он призвал поляков образумить своих политиков.

Лукашенко заявил о нежелании Евросоюза вести переговоры по мигрантам

Лукашенко заявил о нежелании Евросоюза вести переговоры по мигрантам

Ранее Лайф писал, что Лукашенко прибыл в лагерь мигрантов у границы с Польшей. Он осмотрел пункт раздачи питания в центре, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1