Лукашенко попросил Польшу пропустить беженцев в Германию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к руководству Польши с просьбой пропустить беженцев, находящихся на границе двух стран, в Германию, поскольку, по его мнению, кризис после этого разрешится.

"Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это всё поляки", — заявил Лукашенко, во время выступления перед мигрантами возле логистического центра рядом с пунктом пропуска Брузги на границе с Польшей.

Он выразил уверенность в том, что в таком случае "проблема кризиса на границе будет решена". По словам Лукашенко, руководство Польши обезумело и потеряло связь с реальностью. Он призвал поляков образумить своих политиков.