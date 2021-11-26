Правительство почтило минутой молчания память погибших на шахте "Листвяжная"

Заседание правительства в пятницу началось с минуты молчания в память о горняках и спасателях, погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе 25 ноября. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин выразил искренние соболезнования семьям, потерявшим своих родных.

"Вчера в Кузбассе произошла трагедия. При взрыве в шахте пострадали и погибли горняки, а также спасатели, которые первыми пришли на помощь. Хочу выразить искренние соболезнования семьям, потерявшим своих родных. Это большое горе. Вместе с вами переживает вся страна", — заявил председатель правительства.