Правительство почтило минутой молчания память погибших на шахте "Листвяжная"
Премьер-министр Михаил Мишустин выразил искренние соболезнования семьям горняков и спасателей, потерявшим своих родных.
Фото © ТАСС/Александр Астафьев
Заседание правительства в пятницу началось с минуты молчания в память о горняках и спасателях, погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе 25 ноября. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин выразил искренние соболезнования семьям, потерявшим своих родных.
"Вчера в Кузбассе произошла трагедия. При взрыве в шахте пострадали и погибли горняки, а также спасатели, которые первыми пришли на помощь. Хочу выразить искренние соболезнования семьям, потерявшим своих родных. Это большое горе. Вместе с вами переживает вся страна", — заявил председатель правительства.
"До сих пор не верю": Родные погибшего в "Листвяжной" 27-летнего шахтёра узнали о трагедии из Интернета
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Однако ранее в пятницу стало известно, что в шахте найден один живой человек — 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин. По предварительным данным, он сам вышел на поверхность. По последним данным, Заковряшина перевели в реанимацию. Врачи диагностировали у него переохлаждение, отравление продуктами горения, обезвоживание и частичную потерю памяти.
Комментариев: 0