Правительство создало комиссию по ликвидации ЧП на шахте "Листвяжная"
По словам главы кабмина, в регион уже направлен спецборт с необходимым медицинским оборудованием.
Фото © МЧС России
Правительство России сформировало специальную комиссию для содействия в ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошёл взрыв метана. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сейчас первостепенная задача — это помощь пострадавшим горнякам. В Кемеровскую область направлен спецборт с нужным медицинским оборудованием. Важно поддержать семьи, оказать им моральную поддержку. Люди переживают потерю близкого человека. Необходимо организовать консультации психологов", — заявил глава кабмина.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Однако позже стало известно, что в шахте найден один живой человек — 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин. По предварительным данным, он сам вышел на поверхность.
Комментариев: 0