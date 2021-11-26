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Правительство создало комиссию по ликвидации ЧП на шахте "Листвяжная"

По словам главы кабмина, в регион уже направлен спецборт с необходимым медицинским оборудованием.

26 ноября, 10:57

Фото © МЧС России

Правительство России сформировало специальную комиссию для содействия в ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где произошёл взрыв метана. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сейчас первостепенная задача — это помощь пострадавшим горнякам. В Кемеровскую область направлен спецборт с нужным медицинским оборудованием. Важно поддержать семьи, оказать им моральную поддержку. Люди переживают потерю близкого человека. Необходимо организовать консультации психологов", — заявил глава кабмина.

На шахте "Листвяжная" могло произойти не менее двух взрывов

На шахте "Листвяжная" могло произойти не менее двух взрывов

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Однако позже стало известно, что в шахте найден один живой человек 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин. По предварительным данным, он сам вышел на поверхность.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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