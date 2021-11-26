Компания "Биокад" запатентовала вакцину от ковида
Препарат вырабатывает в организме антитела за счёт кодон-оптимизированной нуклеиновой кислоты.
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Российская биотехнологическая компания "Биокад" зарегистрировала патент на вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Роспатент.
"Эксперты Федерального института промышленной собственности, рассматривавшие заявку, проведя информационный поиск и экспертизу, пришли к заключению о патентоспособности вакцины и соответствии её мировой новизне", — рассказали в ведомстве.
Там пояснили, что препарат создан на основе аденовируса 5-го типа, благодаря чему после введения вакцины организм вырабатывает антитела к коронавирусу за счёт использования кодон-оптимизированной нуклеиновой кислоты.
Ранее Лайф писал, что Роспатент зарегистрировал под брендом Aurora-CoV российскую вакцину от ковида, разработанную научным центром "Вектор".
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