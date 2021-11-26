Компания "Биокад" запатентовала вакцину от ковида

Российская биотехнологическая компания "Биокад" зарегистрировала патент на вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Роспатент.

"Эксперты Федерального института промышленной собственности, рассматривавшие заявку, проведя информационный поиск и экспертизу, пришли к заключению о патентоспособности вакцины и соответствии её мировой новизне", — рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что препарат создан на основе аденовируса 5-го типа, благодаря чему после введения вакцины организм вырабатывает антитела к коронавирусу за счёт использования кодон-оптимизированной нуклеиновой кислоты.