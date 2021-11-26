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В офисе Зеленского опровергли планы ввести военное положение на Украине

Подоляк заявил, что сейчас правительство не видит в этом необходимости.

26 ноября, 11:29
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Правительство Украины не планирует вводить военное положение в стране с 1 декабря. Об этом сообщил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя появившуюся в СМИ информацию.

"Украина обороняется уже не первый год без такого специфического политико-юридического состояния, как военное положение. И не считает нужным применять его сейчас — даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ", — сказал он в беседе с "РБК-Украина".

Подоляк назвал такие заявления фейком, которые впоследствии подхватили некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание.

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Ранее Лайф писал о том, что готовит Украина к концу декабря и каким будет повод к войне. Служба внешней разведки России официально заявляет, что у РФ планов нападения на Украину нет, более того, в ведомстве утверждают, что Госдеп США занимается распространением заведомо ложной информации о якобы концентрации неких сил для начала боевых действий.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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