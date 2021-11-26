В офисе Зеленского опровергли планы ввести военное положение на Украине

Правительство Украины не планирует вводить военное положение в стране с 1 декабря. Об этом сообщил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя появившуюся в СМИ информацию.

"Украина обороняется уже не первый год без такого специфического политико-юридического состояния, как военное положение. И не считает нужным применять его сейчас — даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ", — сказал он в беседе с "РБК-Украина".

Подоляк назвал такие заявления фейком, которые впоследствии подхватили некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание.