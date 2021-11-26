Зеленский рассказал о роли богатейшего бизнесмена Украины в подготовке госпереворота

"Некоторые представители РФ и Украины обговаривают то, что общество готово якобы и что нужно донести информацию, что на сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос смены действующего президента. Но это и есть государственный переворот. Я считаю, что эта информация специально для того, чтобы втянуть Ахметова в войну против меня, против государства", — отметил лидер Незалежной на пресс-конференции.