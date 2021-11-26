Зеленский рассказал о роли богатейшего бизнесмена Украины в подготовке госпереворота
По мнению главы государства, люди, которым он не выгоден у власти, пытаются "раскачать лодку" в стране.
Фото © ТАСС / Сазончик Константин
Близкое окружение бизнесмена Рината Ахметова, который считается самым богатым человеком на Украине по версии Forbes, втягивает его в подготовку госпереворота, считает президент Владимир Зеленский.
"Некоторые представители РФ и Украины обговаривают то, что общество готово якобы и что нужно донести информацию, что на сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос смены действующего президента. Но это и есть государственный переворот. Я считаю, что эта информация специально для того, чтобы втянуть Ахметова в войну против меня, против государства", — отметил лидер Незалежной на пресс-конференции.
Зеленский добавил, что таким образом люди, которым он не выгоден у власти, пытаются "раскачать лодку" в стране.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что его предупредили о готовящемся на Украине государственном перевороте. По его данным, беспорядки запланированы на первые числа декабря, а бизнесмен Ахметов якобы имеет к ним отношение.
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