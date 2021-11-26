В Нижегородской области налётчики в масках украли у пенсионеров крест и зубной протез

Рецидивисты-разбойники ворвались в дом пожилой пары из Нижегородской области, избили пенсионеров и украли у хозяев жилища ценности, лекарства и зубной протез. Как сообщает РИА ФАН, мужчины уже не раз были замечены в подобных нападениях.

Преступники сняли с 72-летней пенсионерки зубной протез и золотое кольцо, а у её 73-летнего супруга украли серебряный нательный крест с цепочкой. Из дома также исчезли две тысячи рублей, обезболивающие препараты, бижутерия и 20 бутылок домашнего алкоголя.

"В ходе борьбы пенсионерка смогла сорвать маску с лица одного из нападавших. Женщина рассказала, что ранее уже видела этого мужчину и он является местным жителем", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

В ведомстве сообщили, что разбойниками оказались 30-летний местный житель и 34-летний уроженец Арзамаса. На момент задержания преступники были сильно пьяны. Теперь похитителям может грозить от семи до десяти лет заключения и штраф до миллиона рублей.