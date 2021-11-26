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В Нижегородской области налётчики в масках украли у пенсионеров крест и зубной протез

Из дома пожилой пары также исчезли две тысячи рублей, обезболивающие препараты, бижутерия и 20 бутылок домашнего алкоголя.

26 ноября, 11:03
<p>Фото © flickr.com / <a href="https://www.flickr.com/photos/ngk/4335843385/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kevin</a></p>

Фото © flickr.com / Kevin

Рецидивисты-разбойники ворвались в дом пожилой пары из Нижегородской области, избили пенсионеров и украли у хозяев жилища ценности, лекарства и зубной протез. Как сообщает РИА ФАН, мужчины уже не раз были замечены в подобных нападениях.

Преступники сняли с 72-летней пенсионерки зубной протез и золотое кольцо, а у её 73-летнего супруга украли серебряный нательный крест с цепочкой. Из дома также исчезли две тысячи рублей, обезболивающие препараты, бижутерия и 20 бутылок домашнего алкоголя.

"В ходе борьбы пенсионерка смогла сорвать маску с лица одного из нападавших. Женщина рассказала, что ранее уже видела этого мужчину и он является местным жителем", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

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В ведомстве сообщили, что разбойниками оказались 30-летний местный житель и 34-летний уроженец Арзамаса. На момент задержания преступники были сильно пьяны. Теперь похитителям может грозить от семи до десяти лет заключения и штраф до миллиона рублей.

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Ранее Лайф писал, что в Подмосковье мошенники выманили у 94-летнего ветерана отложенные на похороны деньги. Злоумышленники звали пенсионера по имени, поэтому он не заподозрил обмана и пустил их в дом.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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