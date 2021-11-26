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Зеленский — о риске войны с Россией: Может быть каждый день

Однако, по его мнению, звучащие сейчас заявления о "вторжении" — это скорее "большое запугивание" со стороны СМИ.

26 ноября, 11:11
<p>Фото © Официальный <a href="https://www.president.gov.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> президента Украины</p>

Фото © Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время руководитель его офиса будет контактировать с администрацией России. По его словам, общения Москвы и Киева хотят европейские партнёры.

"Обязательно будет звонок [российской стороне]. Они [глава Евросовета Шарль Мишель и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель] хотят контакты нашей администрации с администрацией России. Я думаю, что в ближайшее время [Андрей] Ермак будет с ними контактировать. Мы абсолютно не против", — сказал он.

Говоря о риске войны с Россией, Зеленский заявил, что такая вероятность "может быть каждый день". Однако, по его мнению, на данный момент наблюдается "большое запугивание" со стороны ряда СМИ, которые трубят о том, что "завтра будет война".

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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