Зеленский — о риске войны с Россией: Может быть каждый день

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время руководитель его офиса будет контактировать с администрацией России. По его словам, общения Москвы и Киева хотят европейские партнёры.

"Обязательно будет звонок [российской стороне]. Они [глава Евросовета Шарль Мишель и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель] хотят контакты нашей администрации с администрацией России. Я думаю, что в ближайшее время [Андрей] Ермак будет с ними контактировать. Мы абсолютно не против", — сказал он.

Говоря о риске войны с Россией, Зеленский заявил, что такая вероятность "может быть каждый день". Однако, по его мнению, на данный момент наблюдается "большое запугивание" со стороны ряда СМИ, которые трубят о том, что "завтра будет война".