Зеленский — о риске войны с Россией: Может быть каждый день
Однако, по его мнению, звучащие сейчас заявления о "вторжении" — это скорее "большое запугивание" со стороны СМИ.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время руководитель его офиса будет контактировать с администрацией России. По его словам, общения Москвы и Киева хотят европейские партнёры.
"Обязательно будет звонок [российской стороне]. Они [глава Евросовета Шарль Мишель и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель] хотят контакты нашей администрации с администрацией России. Я думаю, что в ближайшее время [Андрей] Ермак будет с ними контактировать. Мы абсолютно не против", — сказал он.
Говоря о риске войны с Россией, Зеленский заявил, что такая вероятность "может быть каждый день". Однако, по его мнению, на данный момент наблюдается "большое запугивание" со стороны ряда СМИ, которые трубят о том, что "завтра будет война".
Ранее политолог Алексей Мартынов прокомментировал возможность повторения Майдана на фоне подготовки экс-главой МВД Арсеном Аваковым "горячей осени" для Зеленского. По словам эксперта, в Незалежной вполне возможен военный переворот с помощью уличных боевиков и добробатов.
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