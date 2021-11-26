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В Москве появился стихийный мемориал в память о погибших шахтёрах "Листвяжной"

Желающие разделить скорбь жителей Кемеровской области могут принести цветы к зданию представительства Кузбасса.

26 ноября, 11:24

Фото © LIFE

В Москве около представительства Кузбасса организовали стихийный мемориал в память о погибших шахтёрах "Листвяжной" в Кемеровской области. Как сообщил корреспондент Лайфа, неравнодушные жители столицы приносят цветы к зданию представительства Кузбасса при Правительстве России.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Однако позже стало известно, что в шахте найден один живой человек 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин. По предварительным данным, он сам вышел на поверхность.


На шахте "Листвяжная" могло произойти не менее двух взрывов

На шахте "Листвяжная" могло произойти не менее двух взрывов

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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