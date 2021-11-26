В Москве появился стихийный мемориал в память о погибших шахтёрах "Листвяжной"

В Москве около представительства Кузбасса организовали стихийный мемориал в память о погибших шахтёрах "Листвяжной" в Кемеровской области. Как сообщил корреспондент Лайфа, неравнодушные жители столицы приносят цветы к зданию представительства Кузбасса при Правительстве России.