В Москве появился стихийный мемориал в память о погибших шахтёрах "Листвяжной"
Желающие разделить скорбь жителей Кемеровской области могут принести цветы к зданию представительства Кузбасса.
Фото © LIFE
В Москве около представительства Кузбасса организовали стихийный мемориал в память о погибших шахтёрах "Листвяжной" в Кемеровской области. Как сообщил корреспондент Лайфа, неравнодушные жители столицы приносят цветы к зданию представительства Кузбасса при Правительстве России.
Фото © LIFE
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Однако позже стало известно, что в шахте найден один живой человек — 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин. По предварительным данным, он сам вышел на поверхность.
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