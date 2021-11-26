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Мишустин заявил, что бизнесу дадут преференции на Курилах, но с одним условием

Льготы будут действовать на операции с товарами, ввезёнными из третьих стран, на которые не распространяется НДС.

26 ноября, 11:34

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ заявил, что режим свободной таможенной территории будет введён на Курильских островах. Но есть условие: они не должны стать офшорной зоной.

"Преференции распространятся на всех инвесторов, главное — это желание открыть производство, создать новые рабочие места на Курилах. При этом важно не допустить возникновения там новой офшорной зоны, чтобы туда не бросились те, кто хочет лишь минимизировать налоги", — сказал он.

Глава кабмина пояснил, что преференции будут даны компаниям, которые действительно станут работать на островах, при условии, что они не занимаются добычей и переработкой углеводородов, производством подакцизных товаров, выловом крабов, а также финансовыми посредническими услугами.

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Ранее Лайф рассказывал, что Мишустин заявил о первом шаге России к введению углеродного налога. Потенциал в условиях энергоперехода есть лишь у тех компаний, которые будут инвестировать в технологическое переоснащение производств и модернизироваться, считает премьер.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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