Мишустин заявил, что бизнесу дадут преференции на Курилах, но с одним условием

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ заявил, что режим свободной таможенной территории будет введён на Курильских островах. Но есть условие: они не должны стать офшорной зоной.

"Преференции распространятся на всех инвесторов, главное — это желание открыть производство, создать новые рабочие места на Курилах. При этом важно не допустить возникновения там новой офшорной зоны, чтобы туда не бросились те, кто хочет лишь минимизировать налоги", — сказал он.

Глава кабмина пояснил, что преференции будут даны компаниям, которые действительно станут работать на островах, при условии, что они не занимаются добычей и переработкой углеводородов, производством подакцизных товаров, выловом крабов, а также финансовыми посредническими услугами.