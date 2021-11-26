Сертификаты переболевших ковидом россиян продлят автоматически
Глава Минздрава РФ рассказал, что документ будет действовать в течение года с момента выздоровления.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Новиков Владимир
Действие сертификатов о перенесённом коронавирусе автоматически продлится для всех, кто переболел в течение последнего года. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сертификат автоматически будет продлён для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления. Сейчас вносятся документы об изменении и правовом обеспечении", — сказал он.
Ранее глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о намерении СФ поддержать крупные штрафы за рекламу поддельных справок. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2022 года. Нарушившие его граждане должны будут заплатить до 200 тысяч рублей, должностные лица — до 500 тысяч, а юрлица — до 1 миллиона.
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