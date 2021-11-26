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Сертификаты переболевших ковидом россиян продлят автоматически

Глава Минздрава РФ рассказал, что документ будет действовать в течение года с момента выздоровления.

26 ноября, 12:08
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Новиков Владимир</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Новиков Владимир

Действие сертификатов о перенесённом коронавирусе автоматически продлится для всех, кто переболел в течение последнего года. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сертификат автоматически будет продлён для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления. Сейчас вносятся документы об изменении и правовом обеспечении", — сказал он.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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