Сертификаты переболевших ковидом россиян продлят автоматически

Действие сертификатов о перенесённом коронавирусе автоматически продлится для всех, кто переболел в течение последнего года. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сертификат автоматически будет продлён для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления. Сейчас вносятся документы об изменении и правовом обеспечении", — сказал он.