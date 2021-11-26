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Мурашко обозначил сроки ввода в оборот вакцины от ковида для подростков

Как сообщалось ранее, препарат предназначен для людей в возрасте от 12 до 17 лет.

26 ноября, 12:37
<p>Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл</p>

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Российская вакцина от коронавируса для подростков "Спутник М" может поступить в гражданский оборот уже через три недели. Как рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сейчас партия препарата проходит контроль качества.

"Планируем по завершении контроля, а это займёт около трёх недель, ввод в гражданский оборот вакцины для подростков", — цитирует министра РИА "Новости".

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Напомним, что вакцина "Спутник М" близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст. Буква М означает, что препарат разработан для маленьких пациентов от 12 до 17 лет включительно. Как ранее писал Лайф, прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Отмечалось, что вакцина для подростков сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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