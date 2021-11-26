Фигурист Коляда стал четвёртым в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи
Лучший результат показал японец Кадзуки Томоно. Медали будут разыграны в субботу, 27 ноября.
Фото © ТАСС / EPA / ALESSANDRO DI MARCO
Российский фигурист Михаил Коляда занял четвёртое место в короткой программе на этапе серии Гран-при в Сочи. Соревнования проходят на олимпийской арене "Айсберг".
За своё выступление Коляда получил от судей 84,48 балла. Лучший результат показал представитель Японии Кадзуки Томоно (95,81). Вторым стал Морис Квителашвили из Грузии (95,37), третьим — выступающий за Канаду Роман Садовский (84,59).
Помимо Коляды в турнире приняли участие ещё два россиянина. Евгений Семененко занял в короткой программе седьмое место, получив 81,00 балла. Марк Кондратюк стал 11-м (74,16).
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Медали в мужском одиночном катании будут разыграны в субботу, 27 ноября, после исполнения произвольной программы.
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