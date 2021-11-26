Скончался двукратный олимпийский чемпион Александр Тимошинин
Он завоевал золото на Играх в 1968 году в Мехико и в 1972-м в Мюнхене.
Фото © ТАСС / Яшар Халилов
Двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Александр Тимошинин умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации гребного спорта России (ФГСР).
"Это тяжелейшая утрата для российской и мировой гребли. Александр Иванович до последнего года всегда активно принимал участие в жизни гребного сообщества и был постоянным организатором и гостем российских соревнований по гребле. Как человек был добр, энергичен и порядочен", — говорится в сообщении пресс-службы ФГСР.
Тимошинин завоевал золотые медали на Играх-1968 в Мехико и Олимпиаде-1972 в Мюнхене. Его партнёрами в парной двойке были Анатолий Сасс и Геннадий Коршиков соответственно.
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