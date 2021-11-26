Скончался двукратный олимпийский чемпион Александр Тимошинин

Двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Александр Тимошинин умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации гребного спорта России (ФГСР).

"Это тяжелейшая утрата для российской и мировой гребли. Александр Иванович до последнего года всегда активно принимал участие в жизни гребного сообщества и был постоянным организатором и гостем российских соревнований по гребле. Как человек был добр, энергичен и порядочен", — говорится в сообщении пресс-службы ФГСР.