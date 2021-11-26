Песков не видит причин для беспокойства из-за оттока капитала из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нет причин для беспокойства из-за сведений об оттоке капитала из РФ, поскольку в стране соблюдаются все основы макроэкономической стабильности.

"Ситуация же волатильная достаточно на мировых рынках, мы видим, что волатильность достаточно большая, и на наших рынках тоже немалая сейчас волатильность. Нет никаких причин для какой-то обеспокоенности, потому что все фундаментальные основы макроэкономической стабильности соблюдаются", — объяснил официальный представитель Кремля.

А ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина раскрыла условия для снижения ключевой ставки (это процент, под который ЦБ может выдавать кредиты как банкам, так и бизнесу). По словам Набиуллиной, начать опускать ставку нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. И маловероятно, что это произойдёт раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам.