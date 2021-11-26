Цена нефти Brent упала ниже $77 впервые с конца сентября
Вместе с тем также снизились цены на январские фьючерсы чёрного золота марки WTI.
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Стоимость российской нефти марки Brent с поставкой в январе следующего года упала до 76,17 доллара за баррель. Это следует из данных лондонской биржи ICE. В последний раз ниже 77 долларов нефть Brent торговалась 30 сентября.
Вместе с тем более чем на 6% упали цены фьючерсов нефти WTI. На 14:29 их стоимость составляла 73,08 доллара за баррель.
Ранее Лайф сообщал, что в США решили высвободить из резервов 50 млн баррелей нефти для снижения цен на топливо. Вашингтон ожидает таких же шагов от Лондона, Индии, Китая, Японии и Южной Кореи. Однако в Организации стран – экспортёров нефти (ОПЕК) увидели от такого риски переизбытка нефти.
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