Путин пока не планирует поездку в Кузбасс в связи с трагедией на шахте "Листвяжная"

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать Кемеровскую область, где накануне произошла трагедия на шахте "Листвяжная". Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока в планах президента посещения Кемерова нет. Там продолжается спасательная операция, поиск тел погибших, там сейчас время очень горячее", — уточнил он.

При этом в Кремле заверили, что глава государства получает всю информацию о трагедии в Кузбассе, в том числе ему доложено и об обнаружении живым одного из спасателей.