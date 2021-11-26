Путин пока не планирует поездку в Кузбасс в связи с трагедией на шахте "Листвяжная"
При этом в Кремле заверили, что глава государства получает всю информацию о трагедии в Кузбассе, в том числе ему доложено и об обнаружении живым одного из спасателей.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Правительства Кемеровской области
Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать Кемеровскую область, где накануне произошла трагедия на шахте "Листвяжная". Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока в планах президента посещения Кемерова нет. Там продолжается спасательная операция, поиск тел погибших, там сейчас время очень горячее", — уточнил он.
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При этом в Кремле заверили, что глава государства получает всю информацию о трагедии в Кузбассе, в том числе ему доложено и об обнаружении живым одного из спасателей.
"Президент Путин вчера до поздней ночи и сегодня находится в постоянном контакте с губернатором Цивилёвым. Он получает всю информацию. Получил также президент и печальную информацию о том, что шахтёры, которые находились внизу, погибли. И радостную информацию о том, что удалось обнаружить живым одного спасателя", — сообщил представитель Кремля.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Однако ранее в пятницу стало известно, что в шахте найден один живой человек — 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин. По предварительным данным, он сам вышел на поверхность. По последним данным, Заковряшина перевели в реанимацию. Врачи диагностировали у него переохлаждение, отравление продуктами горения, обезвоживание и частичную потерю памяти.
Комментариев: 1
Ничего, Путину виднее, как поступить, так что пока он не хочкет туда, потом обязательно как-нибудь съездит.