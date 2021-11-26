На шахту "Листвяжную" привезли буровую машину для доступа к месту взрыва
В МЧС планируют подавать внутрь инертные газы, чтобы охладить аварийный участок, где произошёл взрыв.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
Врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что на шахту "Листвяжная" в Кузбассе доставлена буровая машина. С её помощью спасатели в ближайшее время начнут бурение. По его словам, пробы воздуха сейчас показывают, что ситуация внутри шахты может ухудшиться.
"Буквально через считаные часы мы будем бурить до самой нижней отметки для того, чтобы туда подавать инертную пену. Это всё, что связано непосредственно с лавой, и там, где вынимались порода и грунт, там, где произошёл взрыв. Туда не только инертные газы будут подаваться, но и охлаждение самого участка, что чрезвычайно важно", — пояснил он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Однако ранее в пятницу стало известно, что в шахте найден один живой человек — 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин. По предварительным данным, он сам вышел на поверхность.
Комментариев: 0