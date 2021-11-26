На шахту "Листвяжную" привезли буровую машину для доступа к месту взрыва

Врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что на шахту "Листвяжная" в Кузбассе доставлена буровая машина. С её помощью спасатели в ближайшее время начнут бурение. По его словам, пробы воздуха сейчас показывают, что ситуация внутри шахты может ухудшиться.

"Буквально через считаные часы мы будем бурить до самой нижней отметки для того, чтобы туда подавать инертную пену. Это всё, что связано непосредственно с лавой, и там, где вынимались порода и грунт, там, где произошёл взрыв. Туда не только инертные газы будут подаваться, но и охлаждение самого участка, что чрезвычайно важно", — пояснил он в эфире телеканала "Россия 24".