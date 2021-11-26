Самолёт с главой МИД Швейцарии сядет в Москве из-за технических проблем
На субботу у министра назначена встреча с китайским коллегой, на которой планировалось обсудить развитие двусторонних отношений на фоне пандемии коронавируса.
Фото © Twitter / Swiss MFA
Самолёт с главой Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассисом, направлявшийся в Китай, из-за технических неполадок был перенаправлен в Москву. Об этом сообщили в МИД Конфедерации.
"Из-за технических проблем самолёт Федерального совета, который находился на пути в Китай с федеральным советником Иньяцио Кассисом на борту, был перенаправлен в Москву. Там проверяется, возможно ли дальнейшее путешествие в Китай", — говорится в Twitter-аккаунте МИД Швейцарии.
На субботу у Кассиса запланирована встреча с китайским коллегой Ван И. Стороны планировали обсудить развитие двусторонних отношений на фоне пандемии коронавируса, а также текущие международные события.
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