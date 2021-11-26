Самолёт с главой МИД Швейцарии сядет в Москве из-за технических проблем

Самолёт с главой Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассисом, направлявшийся в Китай, из-за технических неполадок был перенаправлен в Москву. Об этом сообщили в МИД Конфедерации.

"Из-за технических проблем самолёт Федерального совета, который находился на пути в Китай с федеральным советником Иньяцио Кассисом на борту, был перенаправлен в Москву. Там проверяется, возможно ли дальнейшее путешествие в Китай", — говорится в Twitter-аккаунте МИД Швейцарии.