Песков опроверг слова Зеленского о причастности России к подготовке госпереворота на Украине

В Кремле опровергли заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота в Незалежной с участием России. Как сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, наша страна "вообще никогда не занимается такими делами".

Ранее Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране, который запланирован на 1 декабря. По его словам, к готовящемуся госперевороту имеет отношение бизнесмен Ахметов, а на данный план даже якобы выделяются миллиарды долларов. При этом лидер Незалежной отметил, что не верит в переворот и то, что предприниматель будет в нём участвовать.