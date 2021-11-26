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Песков опроверг слова Зеленского о причастности России к подготовке госпереворота на Украине

В Кремле заметили, что страна "вообще никогда не занимается такими делами".

26 ноября, 11:40
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Кремле опровергли заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота в Незалежной с участием России. Как сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, наша страна "вообще никогда не занимается такими делами".

"У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", заявил представитель Кремля.

Зеленскому доложили о готовящемся госперевороте на Украине

Зеленскому доложили о готовящемся госперевороте на Украине

Ранее Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране, который запланирован на 1 декабря. По его словам, к готовящемуся госперевороту имеет отношение бизнесмен Ахметов, а на данный план даже якобы выделяются миллиарды долларов. При этом лидер Незалежной отметил, что не верит в переворот и то, что предприниматель будет в нём участвовать.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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