Экс-глава ФСИН Калашников сам попросил об отставке, уточнили в Кремле

Александр Калашников был уволен с поста главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по его личному обращению. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом в Кремле не стали связывать увольнение генерал-лейтенанта со скандалом вокруг пыток заключённых в Саратовской области.

"Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН", — сказал он.

Напомним, накануне президент Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Другим указом он назначил на эту должность Аркадия Гостева, который ранее был заместителем руководителя МВД.