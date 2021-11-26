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Зеленский заявил, что очень хочет закончить войну в Донбассе

Глава Незалежной также подчеркнул, что борется за страну, а не за власть.

26 ноября, 11:44
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/robocha-poyizdka-prezidenta-ukrayini-do-doneckoyi-oblasti-3977" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба президента Украины</a></p>

Фото © Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский очень хочет разрешить вооружённый конфликт в Донбассе. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции.

"Я не буду бороться за власть, я борюсь за Украину, как бы пафосно это ни звучало. <...> Я борюсь за какие-то важные вещи, которые для меня важно сделать. Почему для меня было важно строить дороги или закончить войну? Я очень этого хочу", — сказал глава государства.

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Ранее Генштаб ВС Украины заявил о первом применении турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений. Владимир Зеленский же заявил, что применение ударного дрона является ответом на нарушение режима перемирия.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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