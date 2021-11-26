Зеленский заявил, что очень хочет закончить войну в Донбассе

"Я не буду бороться за власть, я борюсь за Украину, как бы пафосно это ни звучало. <...> Я борюсь за какие-то важные вещи, которые для меня важно сделать. Почему для меня было важно строить дороги или закончить войну? Я очень этого хочу", — сказал глава государства.