Зеленский заявил, что очень хочет закончить войну в Донбассе
Глава Незалежной также подчеркнул, что борется за страну, а не за власть.
Президент Украины Владимир Зеленский очень хочет разрешить вооружённый конфликт в Донбассе. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции.
"Я не буду бороться за власть, я борюсь за Украину, как бы пафосно это ни звучало. <...> Я борюсь за какие-то важные вещи, которые для меня важно сделать. Почему для меня было важно строить дороги или закончить войну? Я очень этого хочу", — сказал глава государства.
Ранее Генштаб ВС Украины заявил о первом применении турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений. Владимир Зеленский же заявил, что применение ударного дрона является ответом на нарушение режима перемирия.
Комментариев: 0