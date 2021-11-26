В Сочи началась двусторонняя встреча Путина и Алиева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о начале двусторонних переговоров главы государства Владимира Путина с его коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча проходит в Сочи.

"Началась только что беседа президента Путина с президентом Азербайджана Алиевым в Сочи. По её завершении будем ожидать встречу Путина, Алиева и [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна", — сказал официальный представитель Кремля.