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В Сочи началась двусторонняя встреча Путина и Алиева

Переговоры приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе и проводятся по инициативе РФ.

26 ноября, 11:52
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о начале двусторонних переговоров главы государства Владимира Путина с его коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча проходит в Сочи.

"Началась только что беседа президента Путина с президентом Азербайджана Алиевым в Сочи. По её завершении будем ожидать встречу Путина, Алиева и [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна", — сказал официальный представитель Кремля.

Пашинян вылетел в Сочи на переговоры с Путиным и Алиевым

Пашинян вылетел в Сочи на переговоры с Путиным и Алиевым

Напомним, что переговоры приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, они проводятся по инициативе России. В ходе встречи особое внимание уделят теме восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Стороны также могут обсудить недавнее обострение на армяно-азербайджанской границе.

Пашинян ответил на вопрос, признает ли Армения независимость Карабаха

Пашинян ответил на вопрос, признает ли Армения независимость Карабаха

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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Комментариев: 1

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Александр Петровсегодня в 12:18

Она уже прошла, но разговоры были вполне себе плодотворными, не просто же так встреча проходила.

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