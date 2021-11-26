В Сочи началась двусторонняя встреча Путина и Алиева
Переговоры приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе и проводятся по инициативе РФ.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о начале двусторонних переговоров главы государства Владимира Путина с его коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча проходит в Сочи.
"Началась только что беседа президента Путина с президентом Азербайджана Алиевым в Сочи. По её завершении будем ожидать встречу Путина, Алиева и [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна", — сказал официальный представитель Кремля.
Напомним, что переговоры приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, они проводятся по инициативе России. В ходе встречи особое внимание уделят теме восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. Стороны также могут обсудить недавнее обострение на армяно-азербайджанской границе.
Комментариев: 1
Она уже прошла, но разговоры были вполне себе плодотворными, не просто же так встреча проходила.