Депутата КПРФ с Алтая заподозрили в изнасиловании 14-летней племянницы жены

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело против депутата Госсобрания соседней Республики Алтай, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего депутата Государственного собрания — Эл Курултая Республики Алтай по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей). По данным следствия, в конце 2019 года на территории Барнаула подозреваемый изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершённом в отношении неё преступлении", — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что по ходатайству следователя в отношении депутата избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Как уточняет источник ТАСС в оперативных службах Республики Алтай, речь может идти о депутате Александре Коршуке, который избрался в Госсобрание республики в 2019 году от партии КПРФ.