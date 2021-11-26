Путин 6 декабря посетит Индию с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин в ближайшее время посетит Индию. Поездка запланирована на 6 декабря, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в ходе рабочего визита Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с которым обсудит развитие отношений и стратегическое партнёрство на двустороннем уровне.

"Лидеры обменяются мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках Группы двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества", — добавил Песков.