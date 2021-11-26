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Путин 6 декабря посетит Индию с рабочим визитом

Вместе с главой индийского кабмина они обсудят дальнейшее стратегическое партнёрство.

26 ноября, 12:09
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин в ближайшее время посетит Индию. Поездка запланирована на 6 декабря, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в ходе рабочего визита Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с которым обсудит развитие отношений и стратегическое партнёрство на двустороннем уровне.

"Лидеры обменяются мнениями и по актуальным темам международной повестки дня, включая совместную работу в рамках Группы двадцати, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества", — добавил Песков.

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Ранее Лайф писал, что в Сочи началась встреча Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ожидается, что позже к ним присоединится премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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Комментариев: 1

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Алиса Медведевасегодня в 12:20

Здорово, что Путин согласился на встречу! Будем ждать новостей из Индии)

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