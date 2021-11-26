"Афганскую Мону Лизу" эвакуировали в Италию

Шарбат Гула стала известна благодаря снимку, который в 1984 году во время Афганской войны сделал фотожурналист Стив Маккарри в лагере для беженцев в Пакистане. Фотография появилась на обложке журнала National Geographic в июне 1985 года, а позднее была признана самой знаменитой и узнаваемой за всё время существования самого издания. Долгое время имя подростка оставалось неизвестным и в СМИ её называли "афганской девочкой". Считается, что в момент фотосессии Шарбат Гуле было около 12 лет.