"Афганскую Мону Лизу" эвакуировали в Италию
Шарбат Гула получила убежище в стране.
Фото © Twitter / @ayubsumbal
Правительство Италии распорядилось эвакуировать жительницу Афганистана Шарбат Гулу из страны в целях её безопасности. "Афганской Моной Лизой" девушку стали называть после появления её фотографии на обложке журнала National Geographic.
"Вслед за обращениями, поступающими от ряда представителей гражданского общества и неправительственных организаций, председатель Правительства Италии организовал её перевозку в Рим", — говорится на сайте итальянского правительства.
Уточняется, что переезд афганки был организован в рамках программы по эвакуации граждан Афганистана и плана Правительства Италии по их приёму и интеграции.
Шарбат Гула стала известна благодаря снимку, который в 1984 году во время Афганской войны сделал фотожурналист Стив Маккарри в лагере для беженцев в Пакистане. Фотография появилась на обложке журнала National Geographic в июне 1985 года, а позднее была признана самой знаменитой и узнаваемой за всё время существования самого издания. Долгое время имя подростка оставалось неизвестным и в СМИ её называли "афганской девочкой". Считается, что в момент фотосессии Шарбат Гуле было около 12 лет.
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