ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 ноября 2021, 12:34

Лыжник Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Финляндии

Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov

Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov

Неправильно запломбированный нервный канал зуба привёл к двум операциям перед стартом сезона.

Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте россиянин Александр Большунов не смог пробиться в полуфинал спринта классическим стилем на стартовом этапе сезона. Соревнования проходят в финской Руке.

В своём четвертьфинальном забеге Большунов показал лишь четвёртое время. Также на этой стадии из борьбы выбыли двое других россиян — Сергей Устюгов и Иван Якимушкин.

Нашу страну в полуфинале представят Александр Терентьев и Глеб Ретивых. Им будут противостоять четыре норвежца, два шведа, два француза, финн и американец.

"Уже отобрался на Олимпиаду": Вяльбе рассказала о состоянии перенёсшего две операции лыжника Большунова
"Уже отобрался на Олимпиаду": Вяльбе рассказала о состоянии перенёсшего две операции лыжника Большунова

Напомним, что перед стартом сезона Большунов перенёс две операции на верхней челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба.

BannerImage
Роман Фейгин
  • Новости
  • Лыжные гонки
  • Александр Большунов
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar