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Лыжник Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Финляндии

Перед стартом сезона он перенёс две операции из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба.

26 ноября, 12:34
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNMahBQh7ZI/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">san_sanych_bolshunov</a></p>

Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov

Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте россиянин Александр Большунов не смог пробиться в полуфинал спринта классическим стилем на стартовом этапе сезона. Соревнования проходят в финской Руке.

В своём четвертьфинальном забеге Большунов показал лишь четвёртое время. Также на этой стадии из борьбы выбыли двое других россиян — Сергей Устюгов и Иван Якимушкин.

Нашу страну в полуфинале представят Александр Терентьев и Глеб Ретивых. Им будут противостоять четыре норвежца, два шведа, два француза, финн и американец.

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Напомним, что перед стартом сезона Большунов перенёс две операции на верхней челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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