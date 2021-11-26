Лыжник Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Финляндии

Неправильно запломбированный нервный канал зуба привёл к двум операциям перед стартом сезона.

Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте россиянин Александр Большунов не смог пробиться в полуфинал спринта классическим стилем на стартовом этапе сезона. Соревнования проходят в финской Руке.

В своём четвертьфинальном забеге Большунов показал лишь четвёртое время. Также на этой стадии из борьбы выбыли двое других россиян — Сергей Устюгов и Иван Якимушкин.

Нашу страну в полуфинале представят Александр Терентьев и Глеб Ретивых. Им будут противостоять четыре норвежца, два шведа, два француза, финн и американец.