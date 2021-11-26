В BMW задержанного после погони со стрельбой на МКАД водителя нашли 6 кг наркотиков

Крупную партию наркотиков нашли в автомобиле BMW X5, водитель которого попытался скрыться от полицейской погони и был ранен в шею. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"На заднем сиденье БМВ обнаружено три крупных свёртка с белым порошкообразным веществом. Предположительно, это несколько килограммов синтетического наркотического средства", — пояснила она.

Что именно это за вещество, будет установлено в ходе экспертизы. Волк пояснила, что погоня началась на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги: инспекторы ДПС остановили иномарку, но водитель в ходе проверки документов резко нажал на педаль газа и попытался скрыться. На 35-м километре Симферопольского шоссе BMW был заблокирован. При этом, по данным ТАСС, всего в салоне находилось порядка шести килограммов наркотика.