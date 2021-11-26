Малькевич: Применение QR-кодов защищает граждан от утечки личной информации

Использование QR-кодов защищает граждан от утечки личных данных. Об этом заявил в пятницу руководитель рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации в Интернете Александр Малькевич на слушаниях по поводу инициативы введения QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

"Вносится на портал "Госуслуги" вся эта информация, мы там все услуги получаем в электронном виде, всё это защищено. Именно использование подхода с QR-кодами позволяет избежать ненужной передачи конфиденциальной информации. При сканировании QR-кода никакой личной информации не передаётся, никто дополнительных данных без вашего согласия получить не может", — подчеркнул он.