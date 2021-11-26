Малькевич: Применение QR-кодов защищает граждан от утечки личной информации
Он отметил, что при сканировании QR-кода никакой личной информации пользователя не передаётся.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
Использование QR-кодов защищает граждан от утечки личных данных. Об этом заявил в пятницу руководитель рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации в Интернете Александр Малькевич на слушаниях по поводу инициативы введения QR-кодов в общественных местах и на транспорте.
"Вносится на портал "Госуслуги" вся эта информация, мы там все услуги получаем в электронном виде, всё это защищено. Именно использование подхода с QR-кодами позволяет избежать ненужной передачи конфиденциальной информации. При сканировании QR-кода никакой личной информации не передаётся, никто дополнительных данных без вашего согласия получить не может", — подчеркнул он.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
Ранее инициативу уже поддержала Общественная палата Крыма, Парламент Северной Осетии, Заксобрание Кубани, а ещё Мособлдума, Оренбургская область, Госсовет Коми.
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