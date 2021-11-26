Названы три блогера, которые лишатся Instagram-аккаунтов за пропаганду опасного вождения

Таганский районный суд Москвы по иску столичной прокуратуры признал запрещёнными к распространению материалы в соцсетях, которые пропагандируют езду на авто без номерных знаков, которые размещены в трёх аккаунтах в социальных сетях.

"Установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" пользователями трёх аккаунтов в популярной социальной сети размещаются материалы, в которых пропагандируется, поощряется и доводится до широкого круга лиц с положительной точки зрения информация о преимуществах и пользе управления транспортными средствами без государственных регистрационных знаков", — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре уточнили, что распространение подобной информации, а равно и поощрение административных правонарушений в области безопасности дорожного движения способствуют нарушению ПДД, несут прямую угрозу безопасности государства, жизни и здоровью участников дорожного движения. Согласно законодательству РФ, распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность, запрещено.