Названы три блогера, которые лишатся Instagram-аккаунтов за пропаганду опасного вождения
В суде посчитали, что такое поведение несёт прямую угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.
Фото © Instagram/alan_enileev
Таганский районный суд Москвы по иску столичной прокуратуры признал запрещёнными к распространению материалы в соцсетях, которые пропагандируют езду на авто без номерных знаков, которые размещены в трёх аккаунтах в социальных сетях.
"Установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" пользователями трёх аккаунтов в популярной социальной сети размещаются материалы, в которых пропагандируется, поощряется и доводится до широкого круга лиц с положительной точки зрения информация о преимуществах и пользе управления транспортными средствами без государственных регистрационных знаков", — говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре уточнили, что распространение подобной информации, а равно и поощрение административных правонарушений в области безопасности дорожного движения способствуют нарушению ПДД, несут прямую угрозу безопасности государства, жизни и здоровью участников дорожного движения. Согласно законодательству РФ, распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность, запрещено.
Как пояснили в МВД России, запрещённые данные опубликовали блогеры на страницах в Сети под никами feromon666 (30,7 тысяч подписчиков), gosha2048 (414 тысяч подписчиков) и alan_enileev (2,1 миллиона подписчиков). Они на видео демонстрировали агрессивное вождение, превышение скорости и несоблюдение правил разметки для автомобилей.
Напомним, что 21 ноября на Кутузовском проспекте в Москве произошла смертельная авария с тремя автомобилями. Машина блогера Саида Губденского вылетела на встречку и столкнулась с двумя иномарками. В результате погиб сам Губденский, а также его пассажир, президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Лайф публиковал видео с моментом ДТП, который записал регистратор. Кроме того, камеры сняли машину Губденского за секунды до трагедии.
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