Выживший на шахте "Листвяжная" Александр Заковряшин: Я просто боролся за жизнь, как делал бы каждый

Первый разговор с выжившим на шахте "Листвяжная" Александром Заковряшиным. Видео © SHOT

Помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, который выжил после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, относится к своему спасению философски. Об этом он рассказал губернатору Кузбасса Сергею Цивилёву, который позвонил ему сегодня во время оперативного брифинга в штабе.

"Вы наш герой, вы чудо нашего сегодняшнего дня! Мы все вами гордимся! Вы дали нам столько позитивных эмоций, которые были нужны нам на таком тяжёлом фоне", — заявил глава региона, обращаясь к выжившему спасателю.

Заковряшин признался, что в своих действиях он не видит ничего удивительного, а настоящими героями назвал своих погибших товарищей. Он отметил, что в работе спасателей "всегда есть место форс-мажору", поэтому профессионалы в этом деле привыкли быть готовыми ко всему.

Выживший Александр Заковряшин. Фото © LIFE

"Дано было задание, и мы его пошли выполнять. В нашей работе всегда есть место форс-мажору. Наш отряд новокузнецкий понёс невосполнимые потери, и в силу определённых обстоятельств я оказался в подобной ситуации. Но у меня всё обошлось, а настоящие герои — это те, кто действительно погиб. Ну а я боролся за жизнь, на моём месте каждый бы это делал", — рассуждает выживший.

Мужчина отдельно поблагодарил врачей и медицинский персонал Центра охраны здоровья шахтёров Кузбасса, куда его доставили после ЧП. Выразил благодарность он и сотрудникам скорой помощи, которые прибыли на вызов и работали с ним в первые минуты.

"Наша медицина на мировом уровне!" — добавил он.