Выживший на шахте "Листвяжная" Александр Заковряшин: Я просто боролся за жизнь, как делал бы каждый
Спасённый сибиряк оказался очень скромным человеком. В своих действиях он не видит ничего удивительного, а настоящими героями назвал своих погибших товарищей.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Первый разговор с выжившим на шахте "Листвяжная" Александром Заковряшиным.
Видео © SHOT
Помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, который выжил после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, относится к своему спасению философски. Об этом он рассказал губернатору Кузбасса Сергею Цивилёву, который позвонил ему сегодня во время оперативного брифинга в штабе.
"Вы наш герой, вы чудо нашего сегодняшнего дня! Мы все вами гордимся! Вы дали нам столько позитивных эмоций, которые были нужны нам на таком тяжёлом фоне", — заявил глава региона, обращаясь к выжившему спасателю.
Заковряшин признался, что в своих действиях он не видит ничего удивительного, а настоящими героями назвал своих погибших товарищей. Он отметил, что в работе спасателей "всегда есть место форс-мажору", поэтому профессионалы в этом деле привыкли быть готовыми ко всему.
Выживший Александр Заковряшин.
Фото © LIFE
"Дано было задание, и мы его пошли выполнять. В нашей работе всегда есть место форс-мажору. Наш отряд новокузнецкий понёс невосполнимые потери, и в силу определённых обстоятельств я оказался в подобной ситуации. Но у меня всё обошлось, а настоящие герои — это те, кто действительно погиб. Ну а я боролся за жизнь, на моём месте каждый бы это делал", — рассуждает выживший.
Мужчина отдельно поблагодарил врачей и медицинский персонал Центра охраны здоровья шахтёров Кузбасса, куда его доставили после ЧП. Выразил благодарность он и сотрудникам скорой помощи, которые прибыли на вызов и работали с ним в первые минуты.
"Наша медицина на мировом уровне!" — добавил он.
В разговоре с Цивилёвым выяснилось, что спасённый Александр Заковряшин до сих пор не связывался с женой. О том, что её супруг жив и доставлен в больницу, женщина узнала от оперативных служб. Губернатор распорядился, чтобы горноспасателя немедленно связали по телефону с его семьёй, чтобы они наконец услышали родной и любимый голос.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. На момент ЧП там находилось 287 горняков. Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Однако ранее в пятницу стало известно, что в шахте найден один живой человек — 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин. По предварительным данным, он сам вышел на поверхность.
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