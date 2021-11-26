НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Жену мэра Томска приговорили к двум годам условно за нападение на силовиков

Она пыталась препятствовать проведению следственных действий из-за обвинений в адрес супруга.

26 ноября, 12:58
<p>Иван и Галина Кляйн. Фото © <a href="https://tv2.today/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tv2.today</a></p>

Иван и Галина Кляйн. Фото © tv2.today

В Томске суд признал виновной в нападении на силовика жену мэра города Галину Кляйн. Супругу чиновника приговорили к двум годам лишения свободы условно.

"Суд приговорил признать Кляйн Галину Ивановну виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года", — сказал судья в конце заседания.

Министра культуры Крыма Новосельскую обвинили в получении взятки в 25 млн рублей

Министра культуры Крыма Новосельскую обвинили в получении взятки в 25 млн рублей

Напомним, мэра Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. Ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и арестовали на два месяца, но позже изменили меру пресечения на домашний арест. По данным следствия, Кляйн предоставил заведомо ложные сведения в Департамент градостроительства Томска для того, чтобы помешать местному предпринимателю застроить землю вокруг предприятия своей супруги. Она же во время обысков в своём кабинете попыталась выбросить из окна подушку, в которой были спрятаны бумаги на несколько миллиардов рублей, после чего оказала сопротивление силовикам.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1