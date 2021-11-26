Жену мэра Томска приговорили к двум годам условно за нападение на силовиков

В Томске суд признал виновной в нападении на силовика жену мэра города Галину Кляйн. Супругу чиновника приговорили к двум годам лишения свободы условно.

"Суд приговорил признать Кляйн Галину Ивановну виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года", — сказал судья в конце заседания.