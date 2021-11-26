Жену мэра Томска приговорили к двум годам условно за нападение на силовиков
Она пыталась препятствовать проведению следственных действий из-за обвинений в адрес супруга.
Иван и Галина Кляйн. Фото © tv2.today
В Томске суд признал виновной в нападении на силовика жену мэра города Галину Кляйн. Супругу чиновника приговорили к двум годам лишения свободы условно.
"Суд приговорил признать Кляйн Галину Ивановну виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года", — сказал судья в конце заседания.
Напомним, мэра Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. Ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и арестовали на два месяца, но позже изменили меру пресечения на домашний арест. По данным следствия, Кляйн предоставил заведомо ложные сведения в Департамент градостроительства Томска для того, чтобы помешать местному предпринимателю застроить землю вокруг предприятия своей супруги. Она же во время обысков в своём кабинете попыталась выбросить из окна подушку, в которой были спрятаны бумаги на несколько миллиардов рублей, после чего оказала сопротивление силовикам.
Комментариев: 0