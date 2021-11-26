Зеленский заявил, что Украина "потеряла" Донбасс из-за Порошенко
Он выразил уверенность в том, что такое мнение поддерживает большинство граждан страны.
Фото © Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что его предшественник Пётр Порошенко виноват в "потере" Донбасса, а и.о. обязанности главы государства в 2014 году Александр Турчинов — в утрате Крыма.
"Господин Турчинов рассматривается как один из тех людей, которые потеряли Крым. А господин Порошенко — один из тех, кто потерял Донбасс. Вот и всё. Это моё мнение и, уверен, мнение большинства украинцев", — высказал обвинения Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве.
Ранее Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране, который запланирован на 1 декабря. По его словам, к готовящемуся госперевороту имеет отношение бизнесмен Ахметов, а на данный план даже якобы выделяются миллиарды долларов. При этом лидер Незалежной отметил, что не верит в переворот и то, что предприниматель будет в нём участвовать.
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