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Зеленский заявил, что Украина "потеряла" Донбасс из-за Порошенко

Он выразил уверенность в том, что такое мнение поддерживает большинство граждан страны.

26 ноября, 12:45
<p>Фото © Официальный <a href="https://www.president.gov.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> президента Украины</p>

Фото © Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что его предшественник Пётр Порошенко виноват в "потере" Донбасса, а и.о. обязанности главы государства в 2014 году Александр Турчинов — в утрате Крыма.

"Господин Турчинов рассматривается как один из тех людей, которые потеряли Крым. А господин Порошенко — один из тех, кто потерял Донбасс. Вот и всё. Это моё мнение и, уверен, мнение большинства украинцев", — высказал обвинения Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве.

Ранее Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране, который запланирован на 1 декабря. По его словам, к готовящемуся госперевороту имеет отношение бизнесмен Ахметов, а на данный план даже якобы выделяются миллиарды долларов. При этом лидер Незалежной отметил, что не верит в переворот и то, что предприниматель будет в нём участвовать.

Зеленский заявил, что очень хочет закончить войну в Донбассе

Зеленский заявил, что очень хочет закончить войну в Донбассе

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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