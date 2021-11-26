Зеленский заявил, что Украина "потеряла" Донбасс из-за Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что его предшественник Пётр Порошенко виноват в "потере" Донбасса, а и.о. обязанности главы государства в 2014 году Александр Турчинов — в утрате Крыма.

"Господин Турчинов рассматривается как один из тех людей, которые потеряли Крым. А господин Порошенко — один из тех, кто потерял Донбасс. Вот и всё. Это моё мнение и, уверен, мнение большинства украинцев", — высказал обвинения Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве.