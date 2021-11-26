Журналист Кирилл Набутов заявил, что его удивило вмешательство главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина в меню игроков национальной сборной. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Ранее Карпин исключил из рациона футболистов сборной России сахар и жирную пищу. Он считает, что при правильном питании игроки смогут эффективнее действовать на поле.

"Мне немножко странно это было слышать, потому что во всех больших командах есть нутриционисты, которые следят за питанием и даже работают с поварами, которые готовят для команды. Мне несколько удивительно, что этим должен заниматься тренер", — сказал Набутов.

При этом журналист считает, что Карпин имеет право принимать подобные решения, поскольку полностью отвечает за результаты сборной.