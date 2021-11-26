Лыжник Терентьев победил в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии

Российский лыжник Александр Терентьев победил в спринте классическим стилем на стартовом этапе сезона. Соревнования проходят в финской Руке.

Он показал лучшее время в финальном забеге, опередив на финише всех соперников. В тройку призёров также попали два норвежца. Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо стал вторым, проиграв победителю 1,18 секунды. Бронзу завоевал Эрик Валнес (+2,13).

Терентьев был единственным представителем России в финале спринта. Глеб Ретивых выбыл из борьбы в полуфинале, а Александр Большунов, Сергей Устюгов и Иван Якимушкин — в четвертьфинале.

У женщин в аналогичной дисциплине победила шведская лыжница Майя Дальквист. Второй стала её соотечественница Юханна Хагстрём, третьей — норвежка Майкен Касперсен Фалла.