Стрельба, таран и сожжённое авто: На МКАД водитель пытался уйти от полиции на BMW с "голыми" дисками и был ранен в шею
Гонщик успел спровоцировать несколько аварий, но всё же был остановлен машинами ДПС.
Кадр из видео © Телеграм-канал / Mash
Погоня на МКАД. Видео © Телеграм-канал / Mash
Водитель BMW X5 ранен в шею при попытке бегства после того, как устроил погоню на МКАД. Шофёр не останавливался, даже несмотря на простреленные покрышки автомобиля, протаранив пять машин, повредив десять, а одна "Волга" в результате вовсе сгорела, сообщает телеграм-канал Mash.
Экстремальная погоня на голых дисках в сопровождении нескольких машин ДПС началась на Варшавском шоссе и проследовала в сторону Подольска. Водитель успел спровоцировать несколько аварий, но всё же был остановлен машинами правосудия. Гонщика ранили в шею при попытке задержать, улизнуть водителю не удалось.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве школьник-наркокурьер на авто каршеринга сбил полицейского. Юноша пытался уйти от погони и влетел в иномарку на встречке, в итоге его задержали. В отношении парня возбудили два уголовных дела.
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