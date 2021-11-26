Погоня на МКАД. Видео © Телеграм-канал / Mash

Водитель BMW X5 ранен в шею при попытке бегства после того, как устроил погоню на МКАД. Шофёр не останавливался, даже несмотря на простреленные покрышки автомобиля, протаранив пять машин, повредив десять, а одна "Волга" в результате вовсе сгорела, сообщает телеграм-канал Mash.

Экстремальная погоня на голых дисках в сопровождении нескольких машин ДПС началась на Варшавском шоссе и проследовала в сторону Подольска. Водитель успел спровоцировать несколько аварий, но всё же был остановлен машинами правосудия. Гонщика ранили в шею при попытке задержать, улизнуть водителю не удалось.