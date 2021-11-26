Голикова призвала регионы РФ стремиться к 80% коллективного иммунитета к ковиду
В целом по стране этот уровень составил 51,8%, однако в 13 регионах ситуация за неделю ухудшилась, сообщила вице-премьер.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл
В некоторых российских регионах растёт уровень коллективного иммунитета к ковиду, отметку в 70% уже преодолели Москва и область, Чукотка, Тува, Севастополь и Карелия. Об этом заявила вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова.
"У нас есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 70%. Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Карелия, Московская область и Москва. Призываем другие субъекты подтягиваться к этим субъектам и в целом стремиться к цифре 80%", — сказала она.
По словам Голиковой, несмотря на то, что правительство сейчас добивается показателя 80% коллективного иммунитета, в идеале его нужно довести до 95%, как советуют эксперты. По состоянию на 26 ноября уровень иммунитета населения в России составил 51,8% — это на 1,6% выше, чем неделю назад.
Ранее Лайф сообщал, что уровень коллективного иммунитета в Москве поднялся до 71%. Также более шести миллионов москвичей привились первым компонентом, а полностью вакцинировалось более 5,5 миллиона жителей столицы.
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