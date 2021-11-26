Метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москву придёт настоящая зима

До конца осени Москву накроет последняя волна тепла, после чего начнётся окончательный переход в зиму. Об этом в интервью телеканалу "360" рассказал синоптик Александр Шувалов.

По его словам, тепло придёт со стороны Восточного Средиземноморья и принесёт с собой осадки, однако ливней ждать не стоит. Дожди ожидаются с субботы на воскресенье, а также во вторник, но уже со среды, 1 декабря, вместе с календарной начнётся и метеорологическая зима.

"Она придёт с несильными морозами — в пределах -1...-6 градусов. [Будет] небольшой снежок, но это уже будет начало настоящей зимы на всё начало декабря", — отметил Шувалов.