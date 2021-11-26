НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москву придёт настоящая зима

Однако до этого в столице ожидаются тёплые и дождливые выходные.

26 ноября, 13:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

До конца осени Москву накроет последняя волна тепла, после чего начнётся окончательный переход в зиму. Об этом в интервью телеканалу "360" рассказал синоптик Александр Шувалов.

По его словам, тепло придёт со стороны Восточного Средиземноморья и принесёт с собой осадки, однако ливней ждать не стоит. Дожди ожидаются с субботы на воскресенье, а также во вторник, но уже со среды, 1 декабря, вместе с календарной начнётся и метеорологическая зима.

"Она придёт с несильными морозами — в пределах -1...-6 градусов. [Будет] небольшой снежок, но это уже будет начало настоящей зимы на всё начало декабря", — отметил Шувалов.

Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о субтропическом тепле

Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о субтропическом тепле

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные коммунальные сети и энергетические предприятия полностью готовы к зиме.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1