В Красноярске учителя танцев приговорили к 15 годам колонии за педофилию
Как уточнили в суде, преступления совершались несколько лет "по согласию" в отношении одного ребёнка, не достигшего 14 лет.
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Октябрьский районный суд в Красноярске приговорил учителя бальных танцев к 15 годам лишения свободы за несколько десятков эпизодов педофилии, сообщает пресс-служба областного краевого суда.
"Октябрьский районный суд признал Чубарова виновным в совершении преступлений по предъявленным ему обвинениям и приговорил подсудимого по совокупности преступлений к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права на 4 года заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, с ограничением свободы один год и 10 месяцев", — сообщили в инстанции.
Как уточнили в суде, преступления совершались несколько лет в отношении одного ребёнка младше 14 лет по согласию: 44 эпизода насильственных действий сексуального характера, 16 эпизодов развратных действий без применения насилия, 21 эпизод половых сношений.
Ранее Лайф писал, что обвинённого в педофилии архангельского экс-министра приговорили к пяти годам колонии. По данным следствия, Гнедышев вёл в социальных сетях переписку с двумя школьницами, одной из которых отправил ссылку на видеозапись сексуального характера.
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