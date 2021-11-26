В Красноярске учителя танцев приговорили к 15 годам колонии за педофилию

Октябрьский районный суд в Красноярске приговорил учителя бальных танцев к 15 годам лишения свободы за несколько десятков эпизодов педофилии, сообщает пресс-служба областного краевого суда.

"Октябрьский районный суд признал Чубарова виновным в совершении преступлений по предъявленным ему обвинениям и приговорил подсудимого по совокупности преступлений к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права на 4 года заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, с ограничением свободы один год и 10 месяцев", — сообщили в инстанции.

Как уточнили в суде, преступления совершались несколько лет в отношении одного ребёнка младше 14 лет по согласию: 44 эпизода насильственных действий сексуального характера, 16 эпизодов развратных действий без применения насилия, 21 эпизод половых сношений.