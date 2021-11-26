Зеленский рассказал, какого публичного обещания хочет от Путина
Он подчеркнул также свою готовность к разговору, отметив, что можно побеседовать и по телефону.
Фото © ТАСС / Николаев Иван
Президент РФ Владимир Путин должен публично сказать, что Россия не готовит "полномасштабное наступление" на Украину, заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский.
"Если они не думают об эскалации, то мне кажется, когда я говорю, что мы точно никуда не наступаем, мы защищаем свою страну, то россияне и президент РФ тоже должен, мне кажется, публично сказать, что мы не планируем", — сказал лидер Украины.
По его словам, этот "сигнал сейчас был бы важным". Зеленский также подчеркнул свою готовность к разговору, отметив, что если Россия не хочет личных встреч, то можно поговорить и по телефону.
В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. К слову, даже в Киеве опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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