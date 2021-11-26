Экс-руководитель тюремной больницы в Саратове арестован по делу о пытках

Суд в Саратове избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему начальнику областной туберкулёзной тюремной больницы № 1 УФСИН (ОТБ-1) Павлу Гаценко по делу о пытках заключённых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 25 января 2022 года включительно", — уточнили в инстанции.

Аналогичная мера пресечения избрана и в отношении бывшего начальника отдела безопасности туберкулёзной тюремной больницы № 1 УФСИН РФ по Саратовской области Сергея Мальцева. Оба проходят по статье об организации насильственных действий сексуального характера, совершённых группой лиц (ч. 3 ст. 33, п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ).