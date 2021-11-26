Экс-руководитель тюремной больницы в Саратове арестован по делу о пытках
Вместе с ним мера пресечения избрана также и для его предполагаемого сообщника, который работал в том же учреждении.
Фото © ТАСС / Алексей Филиппов
Суд в Саратове избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему начальнику областной туберкулёзной тюремной больницы № 1 УФСИН (ОТБ-1) Павлу Гаценко по делу о пытках заключённых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 25 января 2022 года включительно", — уточнили в инстанции.
Аналогичная мера пресечения избрана и в отношении бывшего начальника отдела безопасности туберкулёзной тюремной больницы № 1 УФСИН РФ по Саратовской области Сергея Мальцева. Оба проходят по статье об организации насильственных действий сексуального характера, совершённых группой лиц (ч. 3 ст. 33, п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ).
Ранее Лайф рассказывал, что в последние месяцы вокруг ФСИН развернулся громкий скандал, когда в Сети появилось видео из саратовской тюремной больницы, на котором издевались над заключёнными (насиловали и пытали). ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело.
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