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В Москве бдительная женщина помешала киллеру-новичку убить соседа

Пока мужчина ждал жертву, на место приехали полицейские и предложили проехать с ними.

26 ноября, 15:09
<p>Фото © ТАСС / Никита Попов</p>

Фото © ТАСС / Никита Попов

Житель Москвы нанял киллера, чтобы избавиться от знакомого, однако выполнить заказ исполнителю помешала бдительная гражданка. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

На убийство 60-летнего москвича неизвестный решился ещё в конце сентября. Чтобы осуществить задуманное, он зашёл в Интернет и нашёл там 26-летнего мужчину, который был не прочь заработать. Грязную работу оценили в полмиллиона рублей, на чём и сошлись.

Получив все необходимые инструкции от заказчика, в назначенный день исполнитель отправился к дому жертвы. Однако уже там парень замешкался, на что обратила внимание 50-летняя женщина. Она позвонила в полицию и сообщила о подозрительном человеке, который кого-то ждёт. Полицейские успели приехать на место и задержали несостоявшегося киллера. При себе у него обнаружили нож. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

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Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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