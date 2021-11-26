В Москве бдительная женщина помешала киллеру-новичку убить соседа
Пока мужчина ждал жертву, на место приехали полицейские и предложили проехать с ними.
Фото © ТАСС / Никита Попов
Житель Москвы нанял киллера, чтобы избавиться от знакомого, однако выполнить заказ исполнителю помешала бдительная гражданка. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
На убийство 60-летнего москвича неизвестный решился ещё в конце сентября. Чтобы осуществить задуманное, он зашёл в Интернет и нашёл там 26-летнего мужчину, который был не прочь заработать. Грязную работу оценили в полмиллиона рублей, на чём и сошлись.
Получив все необходимые инструкции от заказчика, в назначенный день исполнитель отправился к дому жертвы. Однако уже там парень замешкался, на что обратила внимание 50-летняя женщина. Она позвонила в полицию и сообщила о подозрительном человеке, который кого-то ждёт. Полицейские успели приехать на место и задержали несостоявшегося киллера. При себе у него обнаружили нож. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
Ранее Лайф рассказывал, что жительница Тувы из-за наследства наняла киллера, чтобы тот за 180 тысяч рублей расправился с восьмилетней девочкой.
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