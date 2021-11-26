"Об Олимпиаде не думал": Лыжник Терентьев после дебютной победы в Кубке мира поздравил тренера с днём рождения
На финише он опередил в том числе трёхкратного олимпийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Клебо.
Фото © Федерация лыжных гонок России
Российский лыжник Александр Терентьев рассказал, что после победы в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в финской Руке сразу же поздравил своего тренера Юрия Бородавко с днём рождения. Об этом он заявил в эфире "Матч ТВ".
Для Терентьева победа стала дебютной в розыгрыше Кубка мира. Трёхкратный олимпийский чемпион — норвежец Йоханнес Клебо стал вторым, проиграв россиянину 1,18 секунды. Бронзу завоевал его соотечественник Эрик Валнес (+2,13).
🎞 Ruka Sprint courses once again proved excitement until the finish line 🙌#fiscrosscountry pic.twitter.com/cVkStzTgPe— FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) November 26, 2021
"Очень счастлив победить здесь, в такой непростой ситуации. В финале были сильнейшие спринтеры и мне удалось их опередить. Не знал, что отобрался на Олимпиаду, не думал об этом. После финиша сразу поздравил тренера Юрия Бородавко с днём рождения, успел пошутить, что сегодня решил подарить не галстук", — заявил Терентьев.
Добавим, что лидер сборной России Александр Большунов в спринте выступил неудачно, не сумев пробиться в полуфинал. Перед стартом сезона он перенёс две операции на верхней челюсти.
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