Российский лыжник Александр Терентьев рассказал, что после победы в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в финской Руке сразу же поздравил своего тренера Юрия Бородавко с днём рождения. Об этом он заявил в эфире "Матч ТВ".

Для Терентьева победа стала дебютной в розыгрыше Кубка мира. Трёхкратный олимпийский чемпион — норвежец Йоханнес Клебо стал вторым, проиграв россиянину 1,18 секунды. Бронзу завоевал его соотечественник Эрик Валнес (+2,13).

🎞 Ruka Sprint courses once again proved excitement until the finish line 🙌#fiscrosscountry pic.twitter.com/cVkStzTgPe — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) November 26, 2021

"Очень счастлив победить здесь, в такой непростой ситуации. В финале были сильнейшие спринтеры и мне удалось их опередить. Не знал, что отобрался на Олимпиаду, не думал об этом. После финиша сразу поздравил тренера Юрия Бородавко с днём рождения, успел пошутить, что сегодня решил подарить не галстук", — заявил Терентьев.