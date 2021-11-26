Прокуратура возбудила 55 дел после проверок на шахтах Кузбасса

Прокуратура Кемеровской области возбудила 55 дел об административных правонарушениях на территориях региональных шахт. Массовые проверки на объектах начались после трагедии на "Листвяжной", где погибло более 50 человек.

"С начала проверки возбуждено 55 дел об административных правонарушениях, внесено четыре представления об устранении нарушений закона, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность", — говорится на официальном сайте ведомства.

Специалисты ГИТ, МЧС и Ростехнадзора проверили 25 шахт и выявили нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда. Они были связаны с неисправностью электропроводки, плохим оборудованием путей эвакуации, а также отсутствием спецодежды и средств индивидуальной защиты. В области продолжаются проверки соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда в деятельности организаций угольной сферы, сообщили в прокуратуре.