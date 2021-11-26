Молдавия погасила долг перед "Газпромом"
Ранее данная страна договорилась с российским газовым холдингом о продлении контракта на пять лет.
Фото © ТАСС / Вадим Денисов
Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" погасило текущую задолженность перед "Газпромом" после предупреждения о возможном прекращении поставок синего топлива. Об этом проинформировала пресс-служба молдавской компании. Задолженность компании перед российским газовым холдингом составляла 74 миллиона долларов.
"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября текущего года", — говорится в сообщении.
Напомним, в конце октября в результате затянувшихся консультаций Молдавия всё-таки договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику остались по прежнему маршруту — через территорию Украины. Тогда вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что цена на российский газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубов, а позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах.
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