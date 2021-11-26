Молдавия погасила долг перед "Газпромом"

Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" погасило текущую задолженность перед "Газпромом" после предупреждения о возможном прекращении поставок синего топлива. Об этом проинформировала пресс-служба молдавской компании. Задолженность компании перед российским газовым холдингом составляла 74 миллиона долларов.