Путин надеется на скорое разблокирование сообщения в Карабахе

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в ближайшее время удастся принять решения по разблокированию транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе. Об этом глава Российской Федерации заявил в ходе трёхсторонних переговоров лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

"Есть основания полагать, что в ближайшее время мы сможем не только подтвердить работу соответствующей группы по разблокированию транспортных коммуникаций, но и принять необходимые для всех решения", — сказал глава государства.