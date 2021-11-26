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Путин надеется на скорое разблокирование сообщения в Карабахе

По словам российского лидера, стороны прикладывают для этого много усилий.

26 ноября, 14:19
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в ближайшее время удастся принять решения по разблокированию транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе. Об этом глава Российской Федерации заявил в ходе трёхсторонних переговоров лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

"Есть основания полагать, что в ближайшее время мы сможем не только подтвердить работу соответствующей группы по разблокированию транспортных коммуникаций, но и принять необходимые для всех решения", — сказал глава государства.

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В Сочи начались переговоры Путина, Пашиняна и Алиева

Перед этим в Сочи прошла двусторонняя встреча Путина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Переговоры приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе и проводятся по инициативе РФ.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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